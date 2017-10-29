"Fenerbahçe'de kan değişikliği lazım; inşallah Ali Koç başkan olur"

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, "Fenerbahçe'de artık bir kan değişikliği lazım. Her seferinde de aynı şeyi söylüyorum. İnşallah Ali Koç kongrede başkan seçilir." dedi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübünün 2018 Mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan eski yöneticilerden Ali Koç'a destek verdi.

Fenerbahçe'de değişikliğe ihtiyaç olduğunu savunan Saran, "Fenerbahçe'de artık bir kan değişikliği lazım. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. İnşallah Ali Koç kongrede başkan seçilir." ifadesini kullandı.

"Kocaman'ı çok başarılı buluyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı başarılı bulduğunu anlatan Saran, şunları kaydetti:

"Kocaman'ı çok başarılı buluyorum. Atiker Konyaspor'da yaptıkları da ortada. Takım da oturdu, daha da iyi olacak. Önümüzdeki süreçte bence sezon sonuna kadar Fenerbahçe lideri yakalayacaktır. Bunları Fenerbahçeli olarak değil, objektif biri olarak söylüyorum. Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak Fenerbahçe'yi görüyorum. Devre arası iki transfer yapılacak galiba, bence son derece iyi olacak."

"A Milli Futbol Takımımız

olması gerektiği yerde değil"

Sadettin Saran, A Milli Futbol Takımı'na ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Ampute Milli Takımı bizim için son derecede büyük bir gurur, ama bugün A Milli Futbol Takımımız olması gerektiği yerde değil. Altyapıda büyük sıkıntılarımız var. Bir de milli takımın büyük turnuvalara katılmış olması lazım. Artık önümüzdeki sene büyük turnuvayalara bakacağız."

Saran, Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevine getirilmesine ilişkin soruya ise "Bizim tercihimiz başkası olurdu." yanıtını verdi.