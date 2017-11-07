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Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı yok; çalışmalar başladı

"Hocamıza güveniyoruz; taraftarımızın ve formamızın gücüyle şampiyonluk yarışını sürdüreceğiz"

07 Kasım 2017 19:39

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın görevine devam etmesi halinde 5 futbolcuyu kadro dışı bırakacağı iddialarını yalanladı. Yıldırım, “Şu ana kadar öyle bir şey yok. Onu hoca ile görüşün. Neticeler başarısız olunca spekülasyonların yapılması normal. Şu anda ceza durumu olmadı” diye konuştu.

Ali Yıldırım ayrıca Aykut Kocaman’ın takımda kalma sürecini de anlattı. Yıldırım, Kocaman'la ilgili “Hocamıza güveniyoruz. Taraftarımızın ve formamızın gücüyle şampiyonluk yarışını sürdüreceğiz. “ açıklamasını yaptı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Yıldırım, “Hocamız, Osmanlıspor maçının ardından duygusallıktan dolayı basın toplantısında açıklamalar yapmış. Sonra benim bilgim dahilinde 2 günlük tatile gitti. Bugün de döndü ve takımının başında.” dedi. 

Süreci detaylandıran Ali Yıldırım “Osmanlıspor maçından sonra demoralize olmuştu. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Kendisiyle konuştuk ve döndü. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyon olacak.” dedi. Ocak ayında yapılması planlanan transferlerle ilgili de hocayla görüştüklerini belirten Yıldırım, şimdiden çalışmaların olduğunu söyledi. Yıldırım kendisine gelen Robin van Persie ile ilgili “İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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