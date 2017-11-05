Fenerbahçe'de 'kadro dışı' iddiası

Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Osmanlıspor karşısında forma giymeyen milli futbolcunun, bu sezon düzenli olarak oynamadığı için teknik direktör Aykut Kocaman'a tepkili olduğu ve rahatsızlığını takım içine yansıttığı için kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe’de hafta içinde Kocaman ile ilgili çıkan olumsuz haberler ve üst üste gelen başarısız sonuçların ilk faturası Mehmet Topal’a kesildi. Topal sezon başından beri kötü bir performans sergilerken oynayamadığı için Kocaman’a tepkili olduğu öğrenildi.

Bunu davranışlarına da yansıtan milli oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Bu arada Aykut Kocaman’ın da yakınlarına bırakma kararından vazgeçmeyeceğini belirttiği iletiliyor.