Fenerbahçe'de Janssen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Janssen'in dönüşü dört gözle bekleniyor. Sakatlığının beklenenden ciddi olduğu hatta Hollandalı’nın sezonu bile kapadığı konuşulsa da sağlık heyetinden gelen haberler bir nebze de olsun yüreklere su serpti.

İngiltere'de Tottenham’ın doktorlarına da görünen genç forvetin, nisan ayının ortalarına doğru formasına kavuşması bekleniyor. Özel hayatında kendisi için tasarlanan özel ayakkabıyı giyerek ağrılarının artmasını engelleyen Janssen bu periyotta Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray gibi 3 kritik karşılaşmada görev yapamayacak.

Kaynak: Şampiy10