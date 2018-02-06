T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de Janssen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Janssen, Bursaspor maçında sakatlandı ve uzun bir süredir sahalardan uzak

06 Şubat 2018 17:05

Fenerbahçe'de Janssen'in dönüşü dört gözle bekleniyor. Sakatlığının beklenenden ciddi olduğu hatta Hollandalı’nın sezonu bile kapadığı konuşulsa da sağlık heyetinden gelen haberler bir nebze de olsun yüreklere su serpti.

İngiltere'de Tottenham’ın doktorlarına da görünen genç forvetin, nisan ayının ortalarına doğru formasına kavuşması bekleniyor. Özel hayatında kendisi için tasarlanan özel ayakkabıyı giyerek ağrılarının artmasını engelleyen Janssen bu periyotta Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray gibi 3 kritik karşılaşmada görev yapamayacak.

Kaynak: Şampiy10

ETİKETLER

Vincent JanssenFenerbahçeSüper LigJanssensakatlıkaçıklandısakatTottenhamkiralık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24