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Spor

Fenerbahçe'de izinli futbolcular takıma katıldı

İSTANBUL, (DHA) Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de izinli olan futbolcular takıma katıldı

03 Temmuz 2018 16:59

İSTANBUL, (DHA)

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde Can Bartu Tesisleri\'nde sürdüren Fenerbahçe\'de izinli olan futbolcular takıma katıldı.
Geçtiğimiz sezon sonunda milli takım kamplarına katıldıkları için izinleri yeni biten oyunculardan Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Roman  Neustadter ve İdriss Carlos Kameni bugün takıma katıldılar. 
İlk olarak sabah saatlerinde sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçen futbolcular daha sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri\'ne geldi. Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Roman  Neustadter ve İdriss Carlos Kameni, teknik direktör Phillip Cocu ve teknik heyetle tanıştıktan sonra takıma dahil oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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