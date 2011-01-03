-FENERBAHÇE'DE İZİN YARIN BİTECEK İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Fenerbahçe, 2 haftalık tatilin ardından Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Can Bartu Tesisleri'nde yarın toplanacak Fenerbahçe takımı, ilk antrenmanını basına açık olarak saat 18.00'de gerçekleştirecek. Çalışmalarını 12 Ocak Çarşamba gününe kadar İstanbul'da sürdürecek Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Perşembe günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın ardından kamp çalışması için Antalya'ya geçecek.