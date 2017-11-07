Fenerbahçe'de izin sona eriyor; takımın başında kim olacak?

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından verilen iki günlük izin sona eriyor. Samandıra'da gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında kimin olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından yaptığı, "Gereği yapılacak. Fatura kesilecek. Kendimden başlayacağım" açıklamasının ardından ortadan kaybolmuştu. 'İstifa' kelimesini alenen kullanmayan Kocaman, düne kadar ortadan kaybolmuştu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre 16.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında kimin olacağı halen belirsizliğini koruyor. Aynı haberde Aykut Kocaman'ın takımın başında olması halinde Mehmet Topal, Martin Skrtel, Aatıf Chahechouhe, Fernandao ve Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı edileceği iddiası yer aldı.

Ahmet Selim Kul'un haberi şöyle sürüyor; 2 gün geçmesine rağmen dün akşama kadar Kocaman’a kimse ulaşamadı. Benzer şekilde başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları da suskunluklarını koruyorlar. Ne bir açıklama yapan ne de bilgi veren var.

Bu kadar belirsizliğin yaşandığı Sarı-Lacivertliler’de futbolculara verilen 2 günlük izin bugün sona eriyor.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde saat 16.00’da başlayacak idmanda takımın başında kimin olacağı belli değil.

​Kocaman net yanıt vermedi

Uzun bekleyişin ardından dün akşam başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’a ulaşarak takımda kalmasını istediklerini söyledi. Ancak tecrübeli hoca net bir yanıt vermedi.

Yaşanan bu gerilim dolu günlerin ardından başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gidecekler.

Dün akşam yapılan görüşmelerin ardından Aykut Kocaman’ın da bugün tesislere gelerek yöneticilerle son bir kez yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Takım otobüsüne binmedi

Bu görüşmenin ardından Kocaman’ın idmana çıkıp çıkmayacağı belli olacak.

Büyük umutlarla Fenerbahçe’ye geri dönen ancak hayal kırıklığından başka bir şey veremeyen teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından takım otobüsüne binmeyip özel bir araçla adeta ortadan kaybolmuştu.

Öyle ki Kocaman, düne kadar ne telefonlara ne de kendisine atılan mesajlara yanıt vermişti.

Başkent’teki yıkım sonrasında üzüntüsü her halinden belli olan tecrübeli çalıştırıcı kafalarda birçok soru işareti bırakan açıklamalar yapıp, “Gereğini yapacağım” derken, “İstifa ediyorum” lafını ağzına bile almamıştı.

İşte o andan sonra da Aykut Kocaman’dan düne kadar haber alınamamıştı.

Ancak Osmanlı Stadı’ndan ayrılmadan önce yardımcılarıyla yaptığı son görüşmelerin detayları ise yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

"Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim"

Üçüncü kez son dakika golüyle Ankara’da puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’de maç sonunda herkesin üzüntüsü büyüktü.

Futbolcular kapıları kapatıp kimseyi içeriye almadan kendi aralarında konuşurken, Kocaman’ın da yardımcılarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcının bu toplantıda, “Üzüntüden beyin kanaması geçireceğim. Hiçbir planımız tutmadı. Ne yaptıysak bir türlü istediğimiz seviyeye gelemedik. Yaşadıklarımız normal şeyler değil. Böylesini hiçbir şekilde beklemiyordum” diye dert yandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de kader günü

Fenerbahçe'de bugün hareketli saatler yaşanacak...

Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin yanı sıra teknik direktör Aykut Kocaman’ın da gelmesiyle birlikte gerçekleştirilecek zirvenin ardından radikal kararlar alınabilir.

Özellikle forma şansı bulamadıkları için bundan önceki haftalarda sıkıntı yaratan oyuncuların kadro dışı bırakılabileceği öğrenildi.

Kadroda 5 isme kesik!

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın oluşturduğu 11’de kendine yer bulamayan bir ok oyuncu bundan önceki günlerde hocaya tavır yapmışlardı.

Başta Mehmet Topal, Martin Skrtel, Aatıf ve Fernandao olmak üzere önemli yıldızlar Kocaman’ın kafasını hayli ağrıttı.

Bunun yanı sıra beklenileni veremeyen Hasan Ali Kaldırım da topun ağzında olan isimlerden biri.

Kısacası bugünkü toplantının ardından Kocaman’ın kalması halinde bu 5 ismin kadro dışı kalması ve Dereağzı’nda çalışmaları bekleniyor.