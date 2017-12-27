Fenerbahçe'de, İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL,(DHA) -- ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında İstanbulspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bu antrenmanla tamamladı.