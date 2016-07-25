Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı şoku!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın, Mehmet Topal’ın ardından, hazır olmadan sahaya sürdüğü yeni transfer sol bek İsmail Köybaşı da sakatlandı.

Fenerbahçe’de sakatlar kervanına İsmail Köybaşı da katıldı. Beşiktaş’tan yeni transfer edilen sol bekin, hazır olmadan sahaya sürülünce adalesinde sertleşme meydana geldi. Bu gelişmenin ardından gözler Teknik Direktör Vitor Pereira’ya çevrildi.

sözcü'nün haberine göre; Portekizli teknik adamın, daha önce de “Oynarsam sakatlanırım” demesine karşın sahaya sürdüğü Mehmet Topal’ın da kasığında ciddi problem meydana gelmişti.

Art arda gelen sakatlıkların ardından Teknik Direktör Vitor Pereira’nın antrenman sistemi tartışılmaya başladı.



Portekizli teknik adam sezon başında oyunculara laktat testi ve yükleme antrenmanları yaptırmadı. Mehmet Topal, Emenike, Van Persie ve İsmail Köybaşı’nın art arda sakatlanmasında en büyük etkenin sezon başında yapılmayan testlerin ve yükleme antrenmanların olduğu gelen haberler arasında.