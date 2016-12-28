Fenerbahçe'de imzalar devre arası

Fenerbahçe sözleşmeleri sona erecek olan Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'a, ikinci yarı başlamadan mukavele teklifi yapacak.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın, yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Volkan Demirel de Hasan Ali Kaldırım da bu takım için çok önemli oyuncular. Onlarla yolları ayırmayı düşünmediğimize göre, beklemenin bir anlamı yok. Bir an önce bu konuyu aradan çıkarmamız iyi olur” tavsiyesinde bulunmuştu.

Yönetim, kaptan Volkan’a 2 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.



Hasan Ali Kaldırım ile ise 4 senelik kontrat imzalanacağı öğrenildi.



Fenerbahçe’de çok mutlu olan her iki oyuncunun da teklifleri kabul etmesi ve kısa sürede yeni sözleşmelerin yapılması bekleniyor.

