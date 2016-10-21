Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Fenerbahçe’de sezona sakatlıklarla başlayan, Sow, Emenike ve Van Persie gibi forvetler arasında şans bulması hayli zorlaşan Brezilyalı golcünün yeniden eski takımına dönmesi gündemde.

Bursaspor’da başkan Ali Ay, bu konuya sürekli temkinli yaklaşıp, “Mevcut mali yapımızla onu almamız zor” dese de camia 29 yaşındaki futbolcunun geri dönmesini çok ama çok istiyor.



Fanatik’te yer alan habere göre, Fernandao da yeniden Timsah olmaya sıcak bakıyor. Bursaspor'da kulübe yakın işadamlarının da yönetime bu konuda sponsorluk desteği vereceği konuşuluyor.



Sarı lacivertli takımda 1.4 milyon Euro'ya oynayan Fernandao'nun yarı sezon ücreti 700 bin Euro.



Bursaspor yönetimi, oyuncuyu yarım sezon kiralık, sezon sonu için de opsiyonlu olarak kadrosuna katmayı ciddi şekilde düşünüyor. Bu konuda ara transfer dönemi bekleniyor.