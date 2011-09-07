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Spor

Fenerbahçe'de heyecanlı bekleyiş sürüyor ANKARA (A.A)

07 Eylül 2011 19:41

-Fenerbahçe'de heyecanlı bekleyiş sürüyor ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmesiyle ilgili olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS), UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhine açtığı davada heyecanlı bekleyiş sürüyor. CAS'ın sarı-lacivertlilerin tedbir talebi doğrultusunda, UEFA ve TFF'den istediği savunmaların süresi dün sona ererken, gözler konuyla ilgili verilecek karara çevrildi. Tedbir talebinde devam eden sürece ilişkin Fenerbahçe Kulübü Hukuk Danışmanı Av. Emin Özkurt, ''Şu an için yeni bir gelişme yok. UEFA'nın ve TFF'nin savunmalarını dün itibarıyla vermiş olması gerekiyor, çünkü kendilerine CAS tarafından tanınan süre doldu. Avrupa Şampiyonlar Ligi gelecek hafta başlayacağı için CAS’dan tedbir talebimizle ilgili bu hafta içerisinde karar çıkmasını bekliyoruz'' dedi. Ana davanın CAS'ta ele alınmasına, tedbir talebinden bağımsız olarak devam edileceğini belirten Özkurt, ''CAS tedbir talebi konusunda iki kurumun vereceği savunmalara göre değerlendirmesini yapacak. CAS'ın tedbir talebiyle ilgili vereceği karar, ana davamızın yürümesine etki etmeyecek bir karar olacaktır. Tedbir talebiyle ilgili yaşanan süreci yakından takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı. Özkurt, ana dava ile ilgili sürecin 6 ay ile 1 yıl arasında sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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