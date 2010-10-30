-FENERBAHÇE'DE HEDEFLER ŞAŞTI İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de son olarak Bursaspor deplasmanında aldığı beraberlikle 10 maçlık bölümü geride bırakan Fenerbahçe, 12 puan yitirerek taraftarının beklediği performansın uzağında kaldı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 10 maçın 5'ini kazanan sarı-lacivertliler, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 12 puan yitirerek, 10 haftada kazanılabilecek 30 puanın 18'ini toplayabildi. Sarı-lacivertliler attıkları 25 golle ligin en golcü ekibi durumunda bulunsalar da zorlu maçlarda ortaya koydukları performans ve yitirdikleri puanlarla hedeflerinin uzağında kaldılar. -İÇ SAHADA 11, RAKİP SAHADA 7 PUAN- Fenerbahçe 10 maçlık bölümde iç sahada 11 puan toplarken, rakip sahalarda 7 puan alabildi. Kadıköy'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan kazanan sarı-lacivertliler, rakiplerinin sahasındaki 5 maçta ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 1 beraberlik alarak 7 puan toplayabildi. -SON 10 YILIN EN KÖTÜ İKİNCİSİ- Fenerbahçe, 10 maçlık bölümler dikkate alındığında, 2010-2011 sezonunda ortaya koyduğu performansla son 10 sezonun en kötü ikincisi oldu. Son 10 sezonda 10. haftalar itibarıyla en kötü performansını 2008-2009 sezonunda 16 puan toplayarak ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, eski gol kralı unutulmaz futbolcusu Aykut Kocaman'ın teknik adamlığında 10 maçlık bölümü 18 puanla geride bıraktı. Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, son 10 sezonun en iyi 10 hafta performansının sergilendiği (28 puan) 2004-2005 sezonunun 10 puan gerisinde kaldı.