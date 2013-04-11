Fenerbahçe'de hedef yarı final

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-0 mağlup ettiği Lazio ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pavel Kralovec yöneteceği maç saat 22:05'de başlayacak ve Star Tv'den canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul’daki ilk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgilerde turu geçecek. 2-0 yenilgide maç uzayacak, diğer iki farklı mağlubiyetlerde de kazanan yine sarı-lacivertliler olacak. Fener, daha farklı mağlubiyetle ise sahadan ayrılırsa Avrupa’ya veda edecek.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'ndaki son antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Soğuk algınlığı geçiren Mehmet Topal, dinlendirildiği için antrenmana katılmazken, hastalığı bulunan diğer futbolcular Gökhan Gönül, Ziegler ve Egemen Korkmaz ise idmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını, Fenerbahçe kafilesiyle Roma'ya gelen Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve delegasyon da tribünden izledi.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray-Real Madrid örneğini göstererek işlerinin kolay olmayacağını belirtti. Kocaman: "İlk maçtaki 2-0'lık skorun yarın için küçük de olsa bize bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Önce çeyrek finali gördük. İlk maçı çok başarılı oynadık. Yarın da aynı başarıyla sahada olup kulüp tarihimizde ilk defa yarı finali görme amacı ve azmindeyiz. Ancak şunu ifade etmek gerekiyor, çok zor olacak. Dünkü Galatasaray maçı bunu gösterdi, 3-0'lık galibiyet bile Real Madrid gibi bir takıma yetmeyebiliyordu. Bir İtalyan takımıyla oynayacağız. Onlar da turu geçmek için büyük çaba ortaya koyacak. Önümüzün tıkanması için pek çok neden var ancak bunların üstesinden gelecek çapta ve karakterde bir takıma sahibiz. Umarım turu geçen taraf biz oluruz." şeklinde konuştu.