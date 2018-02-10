Fenerbahçe'de hedef, liderin yenilmezlik unvanına son vermek

Giuliano riske edilmeyecek

3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe deplasmanda lider Medipol Başakşehir\'i yenerek hem puan farkını azaltmayı hem de rakibinin evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisine son vermeyi hedefliyor. Sarı lacivertli takımda Janssen, Skrtel ve İsmail Köybaşı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Neto ve Şener Özbayraklı ise göreve hazır. Sarı Kanarya Neto\'nun stopere dönüşüyle birlikte sahada ideal kadro dizilişiyle yer alacak, Mehmet Topal ise yeniden orta sahada görev yapacak. Teknik direktör Aykut Kocaman\'ın Valbuena\'ya ilk 11\'de görev vermeyi planladığı belirtildi. Sağ kanatta Dirar, Alper Potuk ise ikinci forvet olarak görev yapacak. İleri uçta ise Brezilyalı golcü Fernandao Fenerbahçe\'nin gol silahı olacak, İspanyol golcü Soldado ise bu maçta yedek.

GIULIANO YEDEK SOYUNACAK

Göztepe maçında omzu çıkan ve tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı yıldız Giuliano teknik heyet tarafından riske edilmeyecek. Dünya Kupası kadrosunda yer almak isteyen Brezilyalı oyuncu da oynayarak riske girmek istemiyor. Bu nedenle tam iyileşmeden oynamayacak.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe\'de 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sarı lacivertli takımda üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali, Soldado ve İsmail Köybaşı Başakşehir karşısında da kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11

Sarı-lacivertlilerin sahaya Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Valbuena, Alper Potuk ve Fernandao 11\'iyle çıkması bekleniyor.