Fenerbahçe'de hedef Joel Campbell mı?

İngiliz basını Fenerbahçe'nin, Arsenal'ın deneyim kazanması için Olympiakos'a kiraladığı genç forvet Joel Campbell'ı sezon sonunda renklerine bağlamak istediğini iddia etti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın 2011 sezonunda kadrosuna katmasının ardından Lorirent, Real Betis ve son olarak Olympiacos'a kiraladığı Kosta Rikalı forvet oyuncusu Joel Campbell'ı, Fenerbahçe'nin istediği öne sürüldü.

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in 21 yaşındaki oyuncunun İngiliz temsilcisindeki geleceğine ilişkin henüz karar vermediği, Campbell'in sarı-lacivertli kulübe transferinin, Fransız teknik adamın onayına bağlı olduğu belirtildi.

Olympiakos'da bu sezon çıktığı 37 maçta 11 gol ve 11 asist kaydeden ve takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura kadar yükselmesinde pay sahibi olan Kosta Rikalı golcü için Fenerbahçe'nin 10 milyon sterlini gözden çıkardığı ifade edildi.