T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İSTANBUL (A.A)

12 Mart 2011 12:48

-FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü Masa Tenisi Bayan Takımı, sarı-lacivertli kulübe Avrupa şampiyonluğunu getirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu hedefleri doğrultusunda yarın Hollanda'nın Li Ning-Infinity Heerlen takımı ile yapacakları ETTU (Avrupa Masa Tenisi Birliği) Kupası çeyrek final rövanş maçında rakiplerini eleyerek, yarı finale çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe Kulübü Masa Tenisi Şube Kaptanı Gürhan Yaldız, geçen yıl da çeyrek final oynadıklarını, bu yıl şampiyonluğu hedeflediklerini ifade ederek, ''Daha önce erkeklerde Avrupa finali oynamıştık. Şimdi bayanlarda da final oynayıp, şampiyonluk kupasını getirmeyi hedefliyoruz'' dedi. Heerlen'in geçen yılın Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunu vurgulayan Yaldız, ''İlk maçı 3-2 yitirmiştik. Şimdi 3-0 veya 3-1'de tur atlarız. 3-2'de de set averajıyla tur atlayabiliriz. Ancak hiç averaj hesabı yapmadan kazanıp, kupada ilk önce Heerlen'i yenerek, yarı finale çıkacağımıza inanıyorum. Bu eşleşmede tur atlayan takım büyük ihtimalle şampiyon olacak'' diye konuştu. Gürhan Yaldız, Avrupa'da herkesin Fenerbahçe'nin başarısını takip ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Bu sene şampiyonluğa daha yakınız, çok iyi bir takımımız var. Avrupa'da söz sahibi oyunculardan kurulu bir takımız. Avrupa'da herkes Fenerbahçe'nin başarısını takip ediyor, bu takımda oynamak istiyor. Bu takımla kupayı kazanmamız lazım. 3-4 yıldır Avrupa finalini hedefliyoruz, bu sene bunu başaracağız. Masa Tenisi şubesi olarak Fenerbahçe Kulübüne takım sporlarında Avrupa Şampiyonluğu kupasını getiren ilk branş olacağız. Bu konuda iddialıyız.'' -MAÇ SAAT 16.00'DA- Fenerbahçe Masa Tenisi Bayan Takımı'nın Hollanda'nın Li Ning-Infinity Heerlen takımı ile yapacağı ETTU Kupası çeyrek final rövanş maçı yarın saat 16.00'da başlayacak. Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, Melek Hu, Mengyu Yu ve Elizabeta Samara ile mücadele edecek. Yıldız Meral Ali ise karşılaşmada yedek soyunacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24