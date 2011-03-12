-FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü Masa Tenisi Bayan Takımı, sarı-lacivertli kulübe Avrupa şampiyonluğunu getirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu hedefleri doğrultusunda yarın Hollanda'nın Li Ning-Infinity Heerlen takımı ile yapacakları ETTU (Avrupa Masa Tenisi Birliği) Kupası çeyrek final rövanş maçında rakiplerini eleyerek, yarı finale çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe Kulübü Masa Tenisi Şube Kaptanı Gürhan Yaldız, geçen yıl da çeyrek final oynadıklarını, bu yıl şampiyonluğu hedeflediklerini ifade ederek, ''Daha önce erkeklerde Avrupa finali oynamıştık. Şimdi bayanlarda da final oynayıp, şampiyonluk kupasını getirmeyi hedefliyoruz'' dedi. Heerlen'in geçen yılın Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunu vurgulayan Yaldız, ''İlk maçı 3-2 yitirmiştik. Şimdi 3-0 veya 3-1'de tur atlarız. 3-2'de de set averajıyla tur atlayabiliriz. Ancak hiç averaj hesabı yapmadan kazanıp, kupada ilk önce Heerlen'i yenerek, yarı finale çıkacağımıza inanıyorum. Bu eşleşmede tur atlayan takım büyük ihtimalle şampiyon olacak'' diye konuştu. Gürhan Yaldız, Avrupa'da herkesin Fenerbahçe'nin başarısını takip ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Bu sene şampiyonluğa daha yakınız, çok iyi bir takımımız var. Avrupa'da söz sahibi oyunculardan kurulu bir takımız. Avrupa'da herkes Fenerbahçe'nin başarısını takip ediyor, bu takımda oynamak istiyor. Bu takımla kupayı kazanmamız lazım. 3-4 yıldır Avrupa finalini hedefliyoruz, bu sene bunu başaracağız. Masa Tenisi şubesi olarak Fenerbahçe Kulübüne takım sporlarında Avrupa Şampiyonluğu kupasını getiren ilk branş olacağız. Bu konuda iddialıyız.'' -MAÇ SAAT 16.00'DA- Fenerbahçe Masa Tenisi Bayan Takımı'nın Hollanda'nın Li Ning-Infinity Heerlen takımı ile yapacağı ETTU Kupası çeyrek final rövanş maçı yarın saat 16.00'da başlayacak. Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, Melek Hu, Mengyu Yu ve Elizabeta Samara ile mücadele edecek. Yıldız Meral Ali ise karşılaşmada yedek soyunacak.