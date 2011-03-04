-FENERBAHÇE'DE HEDEF 8. GALİBİYET İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de üst üste 7 maç kazanan Fenerbahçe, 7 Mart Pazartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmada 8. galibiyeti hedefliyor. Geçen sezon ligin 8. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı aldığı galibiyetle, kendisine ait 7 maçlık sezona başlangıç rekorunu geliştiren sarı-lacivertliler, bu sezon da galibiyet serisini 8 maça taşıyabilmek için başkent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Aykut Kocaman'ın sportif direktörlük görevinde olduğu, teknik direktör Christoph Daum yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunun başındaki 8 maçta Denizlispor, Sivasspor, Diyarbakırspor, Manisaspor, Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak rekorunu geliştirmişti. Bu sezon, aynı zamanda teknik direktörlük görevini de üstlenen Aykut Kocaman yönetiminde, ilk yarının ardından liderin 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda üst üste 6 maçını da kazanarak, 17. haftadaki kazandığıyla galibiyet serisini 7 maça çıkararak büyük bir çıkış yaptı. Geçen sezon Gençlerbirliği'ni Kadıköy'deki maçta 3-0 yenerek 8'de 8 yapan Fenerbahçe, bu sezon 8. seri galibiyetini hedeflediği maçta bu kez rakibine konuk olacak.