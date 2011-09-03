-Fenerbahçe'de hazırlıklarını sürdürdü İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, kondisyon ve pas çalışmalarıyla başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra yarı sahada 3 gruba ayrılarak çeşitli pas organizasyonları yaptı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmazken, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu ile gribal enfeksiyona yakalanan Sezer Öztürk ve sakatlığı bulunan Uğur Boral tesislerde tedavi gördü. Bu arada İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Andre Santos, bu akşam sarı-lacivertli takımla son antrenmanına çıktı. Brezilyalı futbolcunun yarın öğlen saatlerinde İngiltere'ye gideceği bildirildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği izinle yarını dinlenerek geçirecek olan sarı-lacivertli futbolcular, hazırlıklarını 5 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.