Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00\'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

İSTANBUL / DHA