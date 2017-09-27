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Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti

27 Eylül 2017 17:11

Fenerbahçe, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00\'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

İSTANBUL / DHA

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