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Spor

Fenerbahçe'de gündem yeniden Sosa

Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile anlaşan sarı lacivertliler Beşiktaş'ın da devreye girmesi üzerine bu transferi bitiremedi

14 Ocak 2017 17:40

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferindeki belirsizlik sebebiyle Milan'da forma giyen Jose Sosa'yı tekrar gündeme aldı.

Fenerbahçe orta sahaya bir hücumcu oyuncu transferi yapmak için şartları zorluyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile anlaşan sarı lacivertliler Beşiktaş'ın da devreye girmesi üzerine bu transferi bitiremedi.

Ocakta olmazsa sezon sonu

Ancak Ekici'nin Fenerbahçe forması giymek istediğini açıklaması üzerine Fenerbahçe durumun netleşmesini bekliyor. Zira yönetim, bordo mavililerin devre arasında teklifi kabul etmemesi hâlinde Ekici'yi sezon sonunda kadroya katmak istiyor.

Bursaspor maçının kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici'nin ise Başkan Muharrem Usta ile görüşmesi ve konuyla ilgili çözüm aranması bekleniyor.

Rota yeniden Sosa

Eurosport'un haberine göre, Fenerbahçe Ekici'den bağımsız olarak, daha önce gündemine getirdiği ancak ikna edemediği Milan'lı Jose Sosa ile yeniden temasa geçiyor. Sarı lacivertliler futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sarı lacivertli yönetim ayrıca Güney Amerika'daki transfer arayışına da devam ediyor.

Teknik direktör Dick Advocaat Antalya kampında yaptığı basın toplantısında orta sahaya bir takviye yapmak istediklerini açıklamıştı.

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Mehmet EkiciMilanJose SosahücumtransferTrabzonsporBeşiktaş

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