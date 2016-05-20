Fenerbahçe'de gündem sözleşmesi biten futbolcular

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek 12 futbolcunun geleceği merak konusu. Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'de, 12 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona eriyor.

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli isimler Bruno Alves, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Raul Meireles, Michal Kadlec'in yanı sıra genç oyuncular Uygar Mert Zeybek ile Ramazan Civelek sözleşmesi biten isimlerin arasında yer alıyor. Sezon başında kiralanan Porto'dan Abdoulaye Ba ve Fabiano Ribeiro ile Liverpool'dan Lazar Markovic'in de sözleşmeleri sona erecek. Öte yandan Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı olan ve ismi lig kadrosu için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmeyen Serdar Kesimal'ın de sözleşmesi bitiyor.

Görüşmeler kupa finalinden sonra

Sarı-lacivertli yönetimin, yola devam etmek istediği futbolcularla 26 Mayıs'ta Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra görüşmeye başlayacağı öğrenildi. Yönetimin, bazı oyunculara teklif götüreceği bazı isimlerle de gelecek sezon yola devam etmeyeceği belirtildi.

İlk ayrılan Kadlec

Fenerbahçe'de ilk ayrılan isim Çek futbolcu Michal Kadlec oldu. Sarı-lacivertli takıma 2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kadlec, gelecek sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almayacak. Kadlec, geçtiğimiz günlerde ülkesinin takımlarından Sparta Prag'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Salih Uçan dönüyor

Fenerbahçe'den 2 yıl önce İtalya'nın Roma takımına kiralanan Salih Uçan, sarı-lacivertli takıma geri dönecek. Salih'i 4 milyon 750 bin Euro bedelle 2 yıllığına kiralayan Roma, genç futbolcunun 11 milyon Euroluk satın alma bedelini kullanmadı. Salih'in gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin diğer kiralık futbolcuları Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch ve Hakan Çinemre'nin de kiralık sözleşmeleri sona erdi. Sarı-lacivertlilerin bonservisini elinde bulundurduğu bu 3 isimle ilgili karar, sezon başında teknik heyet tarafından verileceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin sezon başında Torku Konyaspor'a kiraladığı Samuel Holmen'in de sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.