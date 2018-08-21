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Spor

Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

  İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti

21 Ağustos 2018 17:35

 

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri\'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. 
Sarı-lacivertli ekip, 1 günlük iznin ardından, Göztepe maçı hazırlıklarına, 23 Ağustos Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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