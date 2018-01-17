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Spor

Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı

17 Ocak 2018 21:11

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Göztepe\'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda İstanbulspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yine pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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