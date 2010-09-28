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Spor

FENERBAHÇE'DE GOL BEREKETİ İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 20:38

-FENERBAHÇE'DE GOL BEREKETİ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Fenerbahçe'nin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 hafta sonunda attığı ve yediği gollerin çokluğu dikkati çekiyor.  Ligde 6. hafta sonunda 17 gole ulaşan sarı-lacivertliler, ligde 12 sezon sonra 6 maçta en gollü sezonunu geçiriyor. Fenerbahçe, 1998-99 sezonunda 6 haftada 18 gol kaydetmişti.  Sarı-lacivertliler, 1996-97 sezonunda da ilk 6 maçta 18 gol atarken, 1994-95 sezonunda rakip filelere 17 gol göndermişti.  Fenerbahçe, geçen sezon 6'da 6 galibiyet aldığı dönemde 12 gol atmıştı. -SAVUNMADA SON 20 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI- Ligde ilk 6 hafta sonunda 10 giyen Fenerbahçe savunması ise son 20 sezonun en kötü performansını ortaya koydu.  Sarı-lacivertliler, 1990-91 sezonunda, şu anda (A) Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Guus Hiddink döneminde ilk 6 haftada 13 gol yemişti. Fenerbahçe, Hiddink döneminde kendi sahasında 6-1'lik Aydınspor yenilgisiyle lige başlamış, ilk 6 haftada kalesinde 13 gol görmüştü.   Fenerbahçe, geçen sezon 6'da 6 galibiyet aldığı dönemde ise kalesinde 2 gol görmüştü.

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