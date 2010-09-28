-FENERBAHÇE'DE GOL BEREKETİ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Fenerbahçe'nin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 hafta sonunda attığı ve yediği gollerin çokluğu dikkati çekiyor. Ligde 6. hafta sonunda 17 gole ulaşan sarı-lacivertliler, ligde 12 sezon sonra 6 maçta en gollü sezonunu geçiriyor. Fenerbahçe, 1998-99 sezonunda 6 haftada 18 gol kaydetmişti. Sarı-lacivertliler, 1996-97 sezonunda da ilk 6 maçta 18 gol atarken, 1994-95 sezonunda rakip filelere 17 gol göndermişti. Fenerbahçe, geçen sezon 6'da 6 galibiyet aldığı dönemde 12 gol atmıştı. -SAVUNMADA SON 20 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI- Ligde ilk 6 hafta sonunda 10 giyen Fenerbahçe savunması ise son 20 sezonun en kötü performansını ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, 1990-91 sezonunda, şu anda (A) Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Guus Hiddink döneminde ilk 6 haftada 13 gol yemişti. Fenerbahçe, Hiddink döneminde kendi sahasında 6-1'lik Aydınspor yenilgisiyle lige başlamış, ilk 6 haftada kalesinde 13 gol görmüştü. Fenerbahçe, geçen sezon 6'da 6 galibiyet aldığı dönemde ise kalesinde 2 gol görmüştü.