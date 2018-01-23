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Spor

Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine oynayacak futbolcu belli oldu

Giuliano, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor deplasmanında oynayamayacak

23 Ocak 2018 17:22

Fenerbahçe'de Mathiue Valbuena, Trabzon deplasmanında ilk 11'e geri dönüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın omuzu çıkan Giuliano'nun yerine ileri uçta yaratıcı oyuncu olarak Valbueana'yı sahaya sürme kararı verdi.

beIN Sports'un haberine göre; Fransız yıldız ile de bir görüşme yapacak olan Kocaman'ın bu şansı iyi değerlendirmesi konusunda telkinde bulunacağı ve takım oyunu önceliklerini hatırlatacağı ifade edildi.

Daha önce ileri uçta Alper Potuk'u da deneyen Aykut Kocaman'ın genç oyuncunun performansından memnun kalmadığı ve bu sebeple böyle bir karar aldığı bildirildi.

Giuliano'nun önümüzdeki hafta da forma giyme şansının olmadığı hatta Başakşehir deplasmanına yetişmesinin de düşük ihtimal olduğu öğrenildi.

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GiulianoFenerbahçeTrabzonsporValbuenasakatlık

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