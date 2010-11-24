-FENERBAHÇE'DE GERGİN ANTRENMAN İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda gerginlik yaşandı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, yarı sahada yapılan pas çalışması sırasında Bilica ile Caner tartıştı. Bir pozisyon sırasında Bilica, topu uzaklaştırmak isterken Caner'e sert bir şekilde girdi. Pozisyonun ardından sinirlenen Caner el kol hareketleri yaptı. Daha sonra iki futbolcu birbirinin üstüne doğru yürüdü. Bilica'nın, Caner'in saçını çektiği görülürken, araya giren takım arkadaşları olayın büyümesini engelledi ve iki futbolcuyu ayırdı. Daha sonra antrenman devam ederken, bir süre sonra Caner, Bilica'nın yanına giderek koluna girip pozisyonu anlattı ve ikili barıştı. Antrenman bitiminde teknik direktör Aykut Kocaman, Caner ile bir süre tartışma hakkında görüştü. -ANTRENMAN 1,5 SAAT SÜRDÜ- Can Bartu Tesisleri'nde 1,5 saat süren antrenmana kondisyon çalışmaları ile başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra yarı sahada iki takıma ayrılıp pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, bu çalışmaların ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmana sol arka alt adale grubunda zorlanma olan Lugano katılmazken, dünkü çalışmaya katılan Güiza ise sakatlıkları süren Emre ve Ertuğrul ile birlikte bir süre sahada koştuktan sonra salonda tedavi oldu. Bu arada dün A2 Ligi maçında forma giyen Okan ile Berk, takımdan ayrı koşu yaptı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.