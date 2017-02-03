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Spor

"Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı savunma oldu"

Fenerbahçe dün gece İstanbul'da bu sezonki 2. CSK zaferini elde etti

03 Şubat 2017 15:04

Fanatik gazetesi yazarı Gökhan German, Fenerbahçe'nin 2. CSK zaferine ilişkin "Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı savunma oldu" dedi. Fenerbahçe'nin sezona iyi başlayamadığını belirten Germani, "Sezona istediği gibi başlayamayan, beklenenden fazla yenilgi alan Kanarya, ocak ayından itibaren basketbolunu geliştirmeye başladı" diye yazdı.

German'ın Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Geçen yılın iki finalisti bu yıl bir kez daha karşı karşıya geldi, kazanan yine Fenerbahçe oldu. Sezona istediği gibi başlayamayan, beklenenden fazla yenilgi alan Kanarya, ocak ayından itibaren basketbolunu geliştirmeye başladı.

Obradoviç’in takımları genelde, gereken zamanda form olarak en üst seviyeye çıkıyor. Geçen yıl da Play-Off başladığında sakat olmayan tüm oyuncular, neredeyse maksimum verim veriyordu. Yapılan takviyeler, Antiç ve Ahmet’in de dakika almaya başlamasıyla artık ‘rotasyon’ sorunu da yok Fenerbahçe’nin... Dün de son şampiyon CSKA karşısında bütün maçı kontrol eden, dominant taraftı Sarı-Lacivertliler... Galibiyetin anahtarı ise yine savunma oldu.

Udoh yine harikaydı

Teodosiç yoktu belki ama kadrosunun tamamı yıldızlardan kurulu ve 87 sayı ortalama ile ligin en skorer takımı olan CSKA’yı sadece 71 sayıda tuttu Kanarya. CSKA’nın bu sezon en az sayı attığı maç oldu. De Colo, ortalamalarının üstüne çıktı belki ama onun dışında kimse ritmini bulamadı. Fenerbahçe savunmasının en önemli özelliği, uzunlarının bacaklarının çok hareketli, kollarının uzun olması. Ne Vesely, ne Udoh, rakibin kısa ve en hızlı oyuncularıyla karşı karşıya kalsa bile geçiliyor. Bu nedenle Fenerbahçe, savunmada her pozisyonda rahatlıkla adam değiştirebiliyor. Bennett’in gelmesi, Antiç’e fazlasıyla yaramış göründü. Ligde lisansı iptal edilen Antiç dün 9 sayı ve 5 ribauntla oynarken, savunmaya da fazlasıyla katkı verdi. Udoh yine harikaydı.

Darısı 3. CSKA zaferine

Ama Fenerbahçe takım olarak kazandı. Takım olarak savunma yaptı, takım olarak hücum etti. Hep beraber oynadılar. Dakika alan tüm oyuncular skora katkı yaptı. Bu da çok önemli bir zaferi daha getirdi. Son şampiyonu ikinci kez yendi Fenerbahçe... Bu galibiyetle ilk dört, yani Play-Off’ta saha avantajı cepte gibi. İç saha avantajını da en iyi kullanan Kanarya için büyük aksilik olmazsa, Final-Four yolu açık görünüyor. Artık darısı 3. CSKA zaferine...

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