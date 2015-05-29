Fenerbahçe'de futbola İtalyan patron

Fenerbahçe Kulübü sürpriz bir transfere imza attı. Sarı lacivertliler uzun yıllar Inter'in sportif direktörlüğünü yapan İtalyan Giuliano Terraneo'yu aynı görevle transfer etti.

Uzun yıllar İnter’in sportif direktörlüğünü yapan İtalyan isim ile kesin olarak anlaşma sağlandı. Terraneo, Samandıra’ya gelerek tesisleri de gezdi ve daha sonra sarı lacivertliler ile anlaşma sağlandı. İtalyan sportif direktör Inter’e Galatasaray’dan Emre ve Okan’ı transfer etmiş ve o dönem Türk medyasının gündemine gelmişti. İtalya’nın önemli futbol adamlarından biri olan Giuliano Terraneo futbol yaşamında Milan ve Lazio gibi takımların formasını giymişti.

Manchester United iddiaları vardı

Giuliano Terraneo’nun İtalyan basını tarafından Manchester United’a gideceği iddia edilmişti. Ancak sarı lacivertlilerin yoğun çabaları sonrası İstanbul’a gelen İtalyan futbol adamı sarı lacivertliler ile sözleşme imzaladı. Teknik adam ve futbolcu transferleri için Giuliano Terraneo’nun bizzat çalıştığı öğrenilirken sarı lacivertliler resmi açıklamayı hafta sonu yapılacak genel kurul sonrası yapacak.

Eski bir kaleci

52 yaşındaki Giuliano Terraneo eski bir kaleci... 1974-1990 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynayan Terraneo, Monza, Torino, Milan, Lazio ve Lecce takımlarında forma giydi. Terraneo aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun da menajeri.

Basket takımının genel menajeri de İtalyan

Hatırlanacağı üzere tarihinde ilk kez bu yıl Euroleague Final Four'na yükselen Fenerbahçe Ülker'in genel menajerliğini de İtalyan Maurizio Gherardini yapıyor