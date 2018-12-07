Fenerbahçe'de Frey, Akhisarspor maçında yok

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin İsviçreli futbolcusu Frey, sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekibin dün Ziraat Türkiye Kupası\'nda Giresunspor\'la oynadığı karşılaşmada ayak bileğinin burkulması nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan Michael Frey\'in, Süper Lig\'de pazar günü yapılacak Akhisarspor mücadelesinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Futbol A Takımı oyuncumuz Michael Frey dün oynadığımız Giresunspor maçının ilk yarısında aldığı darbe sonucu ayak bileği burkulmuş ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Kulüp doktorlarımız tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol ayak bileğinde iki bağın yırtık olduğu, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem saptanmış ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.\"