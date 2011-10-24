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Spor

Fenerbahçe'de forvet suskun kaldı İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 16:25

-Fenerbahçe'de forvet suskun kaldı İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor beraberliğiyle bu sezon ikinci kez puan yitiren Fenerbahçe'de forvet oyuncuları formsuzluğuyla dikkat çekiyor. Kadıköy'de konuk ettiği Samsunspor karşısında 90 dakikada eşitliği (0-0) bozamayan sarı-lacivertli ekip, ligde 13 maç sonra bir mücadeleyi gol atamadan tamamladı. Geçen sezonun 27. haftasında Kadıköy'de Bursaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, bu maçtan sonra ligde çıktığı geçen sezon 7, bu sezon da 6 karşılaşma olmak üzere toplam 13 maçta gol atmıştı. Fenerbahçe'nin bu sezonun ilk 7 haftasında rakip filelere gönderdiği 12 gole 8 futbolcu imzasını koyarken, forvet oyuncuları bu sayıya 2 golle katkı yapabildiler. Beş lig maçında toplam 347 dakika süre alan, ligde son golünü geçen sezonun 28. haftasındaki Eskişehirspor maçında kaydeden Semih Şentürk, bu sezon henüz golle buluşamazken, 7 maçta da forma giyip 339 dakika sahada kalan Bienvenu'nun ise 2 golü bulunuyor.

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