-FENERBAHÇE'DE FORVET HATTI COŞTU İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 7 maçlık bölümde 20 gol atarak maç başına 2,85 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe'de forvet hattının performansı takımın çıkışa geçmesinde önemli rol oynadı. Son yıllarda forvet hattında görev alan futbolcularından beklediği verimi pek alamayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon 7 maçta Niang (7), Semih (2) ve Alex (4) ile toplam 13 gol sayısına ulaşırken, forvet hattı atılan gollerin yüzde 65'lik bölümüne sahip oldu. Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçlık bölümde orta alan oyuncuları Emre, Mehmet Topuz ve Andre Santos (1'er) ile savunma oyuncuları Lugano (2) ve Gökhan Gönül'ün (1) de golleri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin bir golü de dün akşamki Gençlerbirliği mücadelesinde rakip futbolcunun kendi kalesine attığı golle hanesine yazıldı. -BUNDAN ÖNCEKİ 4 SEZON- Sarı-lacivertli ekibin bundan önceki 4 sezonuna bakıldığında ise 7 maçlık bölümde forvet hattının ortaya koyduğu performans, Nianglı Fenerbahçe'nin oldukça gerisinde kaldı. Geçen sezon (2009-2010) 7 maçta 14 gol atan Fenerbahçe'de, forvet hattını oluşturan Güiza (3), Semih (3) ve Alex (1) ile 7 gole ulaşan sarı-lacivertlilerde, orta alan oyuncuları Kazım (3), Emre, Andre Santos (1'er) ile Gökhan Gönül ve Vederson (1'er) da gol kaydetti. 2008-2009 sezonunda ise 7 maçlık bölümü 11 golle geçen sarı-lacivertli ekipte Güiza, Semih ve Alex (2'şer) toplam 6 gole imza atarken, savunmadan Selçuk ve Roberto Carlos'un 1'er, orta alandan Uğur 1 ve Kazım da 2 gol kaydetti. 2007-2008 sezonunda 7 haftada Semih (2), Kezman (1) ve Alex (1) ile toplam 4 gol bulan Fenerbahçe'de, Kemal, Roberto Carlos, Aurelio ve Ali Bilgin de 1'er gol attı. Fenerbahçe'de 2006-2007 sezonunda ilk 7 maçta forvet hattı, Alex ile 6 gol bulurken, Kezman 2 ve Murat Hacıoğlu da 1 gol kaydetti. Orta alanda Tuncay 3, Tümer 2 ve Selçuk 1 gol atarken, savunmadan Lugano da 2 kez rakip fileleri havalandırdı.