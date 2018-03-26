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Spor

Fenerbahçe'de Fırat Okul ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı

İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı

26 Mart 2018 14:10

İSTANBUL,(DHA) - 

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, \"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul\'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fırat Okul\'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz\" ifadelerine yer verildi. 

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