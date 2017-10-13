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Spor

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8

13 Ekim 2017 21:36

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00\'da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

İSTANBUL / DHA

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