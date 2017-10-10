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Spor

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürdü

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı çalışmayla sürdürdü

10 Ekim 2017 21:47

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig\'in 8\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00\'da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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