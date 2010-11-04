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Spor

FENERBAHÇE'DE ES ES MESAİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2010 21:36

-FENERBAHÇE'DE ES ES MESAİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3'erli gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarından sonra taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertli takımda bir süredir diş tedavisi nedeniyle antrenmanlara katılmayan Volkan Demirel ile tedavisi tamamlanan Berk Elitez takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Tedavisi Almanya'da sürdürülen Özer Hurmacı ile tedavi ve çalışmalarına tesislerde devam eden Mamadou Niang, Issiar Dia, Selçuk Şahin, İlhan Eker, Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Gönül ve Daniel Güiza antrenmana katılmadı.

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