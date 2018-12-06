Fenerbahçe'de Ersun Yanal gelişmesi!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi geçen Ersun Yanal'la görüşmelerin pozitif ilerlediği iddia edildi. Yanal'la süren görüşmeler sonucunda kısa sürede bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sporx'in özel haberine göre, anlaşma sağlanamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken, tarafların 1,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya oldukça yakın olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ve Ersun Yanal'ın önümüzdeki saatlerde küçük pürüzler üzerinde görüşmeleri sürdüreceği ve büyük bir sürpriz olmazsa anlaşmanın sağlanacağı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta itibari ile 14 puanda kalan ve küme düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Erwin Koeman ile geçici olarak yola devam ediliyordu.

Comolli, Koeman'la devam demişti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, teknik sorumlu Erwin Koeman'la ilgili sorulara kısa bir cevap verdi. Comolli, futbol takımını çalıştıran Koeman'la ilgili, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok" demişti.