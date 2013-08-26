Fenerbahçe'de Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, basında çıkan, takımın kadrosunu ve taktiğinin teknik direktör Ersun Yanal'ın danıştığı eski bir futbolcunun belirlediği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

'Bugün, basında çıkan bazı haberlere dair kulübümüzün açıklaması şu şekildedir:

Haber Türk, Milliyet, Sabah ve Vatan Gazeteleri’nde, Eskişehirspor maçı öncesinde takımımızın oyun taktiğinin seçim ve kararının, futbolcularımız tarafından verildiği izlenimi yaratan bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler, doğru değildir.

Benzer şekilde, Fotomaç Gazetesi’nde; Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’ın, eski bir Fenerbahçe kaptanıyla telefonda görüştüğü ve kendisi ile sıkıntılarını paylaştığı ayrıntılarını içeren haber de doğru değildir.

Gerçek dışı bu haberlerin dikkate alınmamasını, kamuoyundan rica ederiz.'