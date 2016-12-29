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Spor

Fenerbahçe'de Emenike bilmecesi

Kadro dışı bırakılan Nijeryalı golcünün Spartak Moskova ile anlaştığı iddia edilse de, henüz resmi açıklama yapılmadı

29 Aralık 2016 13:15

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat’ın Gregory van der Wiel'le birlikte kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike’nin eski takımı Spartak Moskova’ya kiralanacağı öne sürülmüştü.

Rus basınında 4 gün önce çıkan haberlerde, Nijeryalı forvetin kiralanması konusunda tarafların her konuda anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti.

Ancak ne Fenerbahçe’den ne de Spartak’dan resmi açıklama geldi.
 
Rus basınında çıkan haberlere göre, Spartak Moskova Luiz Adriano için AC Milan'la pazarlık halinde. Transferin gerçekleşmesi durumunda Emenike ile sözleşme imzalanmayacağı öne sürüldü.

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