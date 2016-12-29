Fenerbahçe'de Emenike bilmecesi

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat’ın Gregory van der Wiel'le birlikte kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike’nin eski takımı Spartak Moskova’ya kiralanacağı öne sürülmüştü.



Rus basınında 4 gün önce çıkan haberlerde, Nijeryalı forvetin kiralanması konusunda tarafların her konuda anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti.



Ancak ne Fenerbahçe’den ne de Spartak’dan resmi açıklama geldi.



Rus basınında çıkan haberlere göre, Spartak Moskova Luiz Adriano için AC Milan'la pazarlık halinde. Transferin gerçekleşmesi durumunda Emenike ile sözleşme imzalanmayacağı öne sürüldü.