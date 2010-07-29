-FENERBAHÇE'DE DURMAK YOK İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, İstanbul'a dönüşünün ardından antrenmana çıktı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı antrenmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü, oyuncuların koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma oynayıp, ardından da dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladıkları belirtildi. Sarı-lacivertliler, Young Boys ekibiyle yapacakları rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.