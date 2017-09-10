T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de durmak yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5

10 Eylül 2017 17:53

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşamki Medipol Başakşehir maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken; Robin van Persie\'nin tedavisine devam edildi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 12 Eylül Salı günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fenerbahçe Süper LigEylül PazarAytemiz AlanyasporCan Bartu TesisleriAykut KocamanDünMedipol BaşakşehirDiğerAntrenmanAlper PotukRobinPersieFenerbahçe Aytemiz AlanyasporEylül SalıDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24