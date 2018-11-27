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Spor

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

27 Kasım 2018 21:13

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5\'inci hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman; hücum-defans çalışmalarının ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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