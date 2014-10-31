Fenerbahçe'de Diego Ribas nerede?

Fenerbahçe'nin sezon başında imza attırdığı tek isim Diego Ribas’ı, Başkan Aziz Yıldırım “Nokta transfer” sözleriyle tanımlamıştı. 109 gündür Fenerbahçe ile idmanlara çıkan Ribas bir türlü hazır hale gelemiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın da “Diego şu anda ne maç kazandırır, ne de kendisine bir faydası olur. Henüz hazır değil” ifadeleri soru işareti yaratıyor.

İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde de Diego’yu ilk 11’de oynatmayı düşünmüyor. Kartal, Sambacı’ya ve onun oynamasını bekleyenlere, “Şu anda ne bize maç kazandırır ne de kendisine faydası olur. Hazır değil. Ancak ilerleyen haftalarda Diego sahne alacak ev bu takımın önemli bir parçası olacak. Sabredin” mesajını gönderdi.

Özel idman yaptı

Fanatik’teki habere göre, Diego Ribas, Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi imza attırdığı tek futbolcuydu. Aziz Yıldırım, yıldız oyuncu için, “Nokta transfer” ifadesini kullanmıştı. Herkesin ondan büyük beklentileri vardı. Atletico Madrid gibi ‘çok çalışıp yoğun antrenman yapmasıyla’ ünlü bir takımdan geldi. Kendisi için Sarı-Lacivertli ekibin teknik heyeti özel antrenman programı hazırladı. Fenerbahçe’deki ilk idmanına 14 Temmuz’da çıktı. Bunun üzerinden tam 109 gün geçti. Ancak Diego nedense bir türlü hazır hale gelemedi.

Taraftar isyanda

Durum böyle olunca taraftarlar da isyan etti. Sarı-Lacivertliler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, “Diego geleli kaç ay oldu halen hazır değil. Ya iyi çalışmıyor ya da teknik heyet onu hazır hale getiremiyor. Burada kesin birilerinin kusuru var” ifadelerini kullandılar. Taraftarlar, Diego hakkında sürekli “Hazır değil” diyen İsmail Kartal’ın artık oyuncunun neden hazır hale gelemediğini açıklamasını istiyor.

Demirkol: Bu sistemde yeri yok

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, “Diego, Fenerbahçe’de olmayan bir pozisyonun oyuncusu. Her zaman İspanya’dan Türkiye’ye gelen oyuncular sorun yaşarlar. Bunun tersi, Türkiye’den oraya gidenler ise genelde başarılı olur. Sebep Türkiye Ligi’ndeki sert oyundur. Ersun Yanal, Diego’yu istememişti. Hem oyuncu özellikleri, hem de sisteme uymayışı temel sebepti. Şimdi İsmail Kartal’ın önünde iki yol var. Ya sistemi Diego’ya göre değiştirip 4-4-1-1 veya 4-3-1-2’ye dönecek. Ya da Diego’yu var olan sisteme ikna edecek. An itibariyle bu iki seçenek de oldukça zor” dedi.