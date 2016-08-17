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Spor
Deutsche Welle

Fenerbahçe’de Dick Advocaat dönemi

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine Hollandalı teknik adam Dick Advocaat getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

17 Ağustos 2016 19:43


Türkiye Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe teknik direktör Dick Advocaat ile sözleşme imzaladı.

Hollandalı teknik direktör, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında kendisini bir yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde asbaşkan Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

69 yaşındaki çalıştırıcı yaptığı açıklamada “Harika duygular içindeyim. Fenerbahçe ailesinin bir üyesi olmak mutluluk verici. Başkanımıza, kardeşine, yönetim kuruluna ve Hasan Çetinkaya’ya teşekkür ediyorum. Burada olmak bizim için bir gurur” ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da, “İnşallah Dick Advocaat çok büyük hizmetler, faydalar sağlayacaktır bize. Kendisine de hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan boşalan görevi devralan tecrübeli teknik direktör Perşembe günü Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Grasspohhers ekibiyle oynayacağı UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu ilk maçında takımının başında sahaya çıkacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

Dick Advocaat kimdir?

27 Eylül 1947'de Hollanda'nın Lahey kentinde dünyaya gelen Dick Advocaat aktif futbolculuk döneminde ülkesinin çeşitli takımlarında Belçika ve ABD'de de forma giydi.

Teknik direktörlüğe 1980'de Hollanda takımlarından DSVP'de başlayan tecrübeli çalıştırıcı Hollanda milli takımının yanı sıra PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Mönchengladbach, Zenit, AZ Alkmaar ve Sunderland gibi kulüp takımlarını çalıştırdı. Advocaat Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Belçika, Rusya ve Sırbistan milli takımlarında da görev yaptı. 2008'de Zenit takımına UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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