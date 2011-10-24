-Fenerbahçe'de Dia şoku İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı maçta sakatlanan Senegalli futbolcusu Issiar Dia'nın omzunda yırtık tespit edildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadelede ikinci yarıda maça dahil olduktan sonra bir pozisyonda omzundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dia, stattan Universal Kadıköy Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan ilk tedavisinde sol omzunda çıkık tespit edilen Senegalli futbolcunun omzunun yerine yerleştirildiği, ardından çekilen MR'ın sonucunda da futbolcunun omzunda yırtık tespit edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Kulübü sağlık heyeti Issiar Dia için uygulanacak tedavi programına karar verecek'' denildi. Bu arada sezon başından bu yana sakatlıklardan sıkıntı çeken Fenerbahçe'de Dia'nın durumu moralleri bozdu. Sarı-lacivertli ekipte bir süre önce antrenmanda sol omzu çıkan ve eklem içinde yırtık tespit edilen yedek kaleci Serkan Kırıntılı Almanya'da ameliyat edilmişti.