T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de Dia şoku İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 03:33

-Fenerbahçe'de Dia şoku İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı maçta sakatlanan Senegalli futbolcusu Issiar Dia'nın omzunda yırtık tespit edildi.  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadelede ikinci yarıda maça dahil olduktan sonra bir pozisyonda omzundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dia, stattan Universal Kadıköy Hastanesine götürüldü.   Hastanede yapılan ilk tedavisinde sol omzunda çıkık tespit edilen Senegalli futbolcunun omzunun yerine yerleştirildiği, ardından çekilen MR'ın sonucunda da futbolcunun omzunda yırtık tespit edildiği açıklandı.  Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Kulübü sağlık heyeti Issiar Dia için uygulanacak tedavi programına karar verecek'' denildi.  Bu arada sezon başından bu yana sakatlıklardan sıkıntı çeken Fenerbahçe'de Dia'nın durumu moralleri bozdu.  Sarı-lacivertli ekipte bir süre önce antrenmanda sol omzu çıkan ve eklem içinde yırtık tespit edilen yedek kaleci Serkan Kırıntılı Almanya'da ameliyat edilmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24