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Fenerbahçe’de dev yürüyüş iptal!

Fenerbahçe’de “Şike soruşturmasını” protesto amacıyla taraftar gruplarının 10 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yapmayı planlad&

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe’de “Şike soruşturmasını” protesto amacıyla taraftar gruplarının 10 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yapmayı planladığı yürüyüş iptal oldu.

“Büyük yürüyüşte 500 bin Fenerbahçeli” sloganı adı altında düzenlenen ve önce Topuk Yaylası’nda takımı ziyaret ile başlayacak olan dev organizasyonun yürüyüş bölümü, “Provokasyon olabilir” gerekçesi ile son anda programdan çıkartıldı.. 

1907Unifeb tarafından yapılan açıklamada “Pazar günü gerçekleştirilecek olan Düzce/Topuk yaylası organizasyonunun bitiş noktası olarak açıklanan, Bağdat caddesi bölümü, kulüp menfaatlerimiz ve provokasyon uyarıları nedeniyle iptal edilmiştir” denildi..

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