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Spor

FENERBAHÇE'DE DEV BÜTÇE YARIN OYLANACAK İSTANBUL(A.A)

07 Mayıs 2011 13:29

-FENERBAHÇE'DE DEV BÜTÇE YARIN OYLANACAK İSTANBUL(A.A) - 07.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek toplantı, Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyelerinin katılımıyla saat 10.30'da başlayacak. Yönetim kurulu ve tüzüğün 19. maddesi gereğince profesyonel futbol şubesinin hesaplarının ibra edilmesinin ardından, 2011 yılı için hazırlanan 367 milyon 465 bin liralık bütçe tasarısı üyelerin oylarına sunulacağı genel kurulun gündeminde önemli konular yer alıyor. Yönetim kurulu, UEFA kriterleri gereği futbol şubesinin profesyonel ve amatör tüm futbol faaliyetlerinin, kulübün sahibi olduğu Fenerbahçe Sportif A.Ş.'ye devrine ilişkin yapılacaklarla ilgili olarak üyelerden onay isteyecek. Değişimin gerçekleşmesiyle sarı-lacivertli kulübün sadece futbol gelirleri değil, futbol giderleri de (Futbolcu ödemeleri, bonservis giderleri, stadyum giderleri, deplasman giderleri ve diğer tüm alakalı giderler) şirkette olacak. -KUTLUALP DE GÜNDEMDE- Hakkında 3 yıl süreyle geçici ihraç cezası verilen eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in kararın kaldırılmasına ilişkin müracaatının da genel kurul toplantısının gündeminde yer alıyor. Gündemin 17. maddesinde yer alan Kutlualp'in, kulüp tüzüğünün 67. maddesi uyarınca yaptığı müracaat üyelerin oylamasına sunulacak. Kutlualp'in yanı sıra kulüpten ihraç edilen Abdülkerim Turan Kerimoğlu'nun, ihraç kararının bir kez daha disiplin kurulunca görüşülmesi için yaptığı müracaat da son maddede görüşülecek.

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