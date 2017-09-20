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Spor

Fenerbahçe'de derbi planı hazır

Dirar'ın yokluğunda Giuliano sağ kanada geliyor, orta alan ve forvet arkası Alper Potuk'un  İstanbul DHA Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de bazı taşlar yerinden oynuyor, sakatlığı atlatmak üzere olan oyuncular da takım

20 Eylül 2017 16:29

Dirar\'ın yokluğunda Giuliano sağ kanada geliyor, orta alan ve forvet arkası Alper Potuk\'un 

İstanbul DHA

Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe\'de bazı taşlar yerinden oynuyor, sakatlığı atlatmak üzere olan oyuncular da takıma dönüyor.
Beşiktaş ve Galatasaray\'ın 5 puan gerisinde kalan ve derbiyi her zamankinden fazla önemseyen Fenerbahçe cephesinde hazırlıklar ve taktik analizler tamamlanmak üzere. 
Teknik Direktör Aykut Kocaman, Dirar\'ın yokluğunda bu boşluğu Giuliano ile doldurmaya hazırlanıyor. Giuliano\'nun sağ kanada Alper Potuk\'un da orta sahaya çekilmesi üzerinde duruluyor. 
Böylelikle hem orta alanın direncini artırmayı hem de sağ kanatta hücum etkinliğini düşürmemeyi ve daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Kocaman derbiden galibiyet ile ayrılıp rahat bir nefes almayı planlıyor.

Savunma sağlama alınıyor

Öte yandan Skrtel\'in takımla çalışmalara başlaması stoper hattını Neto-Skrtel \'in oluşturacağı anlamına geliyor. Mehmet Topal da iyileşti. Josef-Ozan ikilisinden iyi verim alan Aykut Kocaman, ön libero kararında zorlanacak. Topal\'ın Skrtel iyileşmezse stoper oynama ihtimali de var.
 

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