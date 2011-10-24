-Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 27 Ekim Perşembe günü Fi-Yapı İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ligde dün akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Samsunspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, derbi mücadelesi öncesi Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Samsunspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcuların pas çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladıkları bildirildi. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren futbolculardan kaleci Volkan Demirel antrenmana katılmazken, Mehmet Topuz takımdan ayrı koşu yaptı. Serdar Kesimal'ın antrenör Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı çalışmalar yaptığı bildirilirken, dünkü maçta sol omzunda yırtık oluşan Issiar Dia ve bir süre önce sol omzundan ameliyat edilen Serkan Kırıntılı çalışmada yer almadı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.