Fenerbahçe’de derbi mesaisi

Turkcell Süper Lig'de dün akşam yaptığı maçta Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek zirveden iyice uzaklaşan Fenerbahçe, ligin 30. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Teknik Direktör Luis Aragones yönetiminde Samandıra Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolculara normal program uygulandı.



İspanyol çalıştırıcının saha içinde yaptığı toplantıda futbolcularına, konsantrasyon sorunu yaşadıklarını, ligde geride kalan 5 hafta ve kupa finali öncesi daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, "Bu maçları kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Konsantrasyon sorunu yaşıyoruz. Sadece formayla kazanılmıyor. Konsantre olmamız gerekiyor. Ciddiyetimizi bozmadan mücadelemizi sürdürmeliyiz" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.



Teknik direktör Aragones toplantının ardından cezasını tamamlayan, Beşiktaş maçında forma giyebilecek kaleci Volkan Demirel ile bir süre görüşme yaptı.



Bu arada maçta forma giyen futbolculardan kaleci Volkan Babacan, Ali ve Selçuk'un koşunun ardından uzun bir süre saha kenarında kalarak konuşmaları dikkat çekti.

